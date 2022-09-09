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На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС России

На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС России
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На режиссера Михаила Дурненкова и театрального критика Марину Давыдову завели дела о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает RTVI.

Протоколы о дискредитации российской армии с указанием фамилий и инициалов драматурга и театроведа появились в картотеке Тверского районного суда Москвы.

Давыдова подтвердила RTVI, что знает о возбуждении дела, однако отказалась от каких-либо комментариев. Ранее она писала в социальных сетях, что получала проклятья и угрозы после того, как выступила против спецоперации России на Украине и подписала петицию о ее прекращении. Она утверждала, что неизвестные нарисовали на двери ее квартиры букву Z. Лауреат премии «Золотая маска» Дурненков также неоднократно высказывался на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) против проведения специальной военной операции.

Уточняется, что Давыдова и Дурненков в настоящее время находятся не в России.

Ранее актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

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Дениза Мацаева
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