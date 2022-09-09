В Херсонской и Запорожской областях Росгвардия задержала свыше 70 пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы задержали свыше 70 пособников украинских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, в течение недели были задержаны 73 человека, причастных к деятельности украинских националистических организаций, Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе разведывательно-поисковых мероприятий было найдено 11 тайников с оружием и боеприпасами и два килограмма наркотиков.

В частности, в руках российских силовиков оказался противотанковый комплекс NLAW, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», реактивный пехотный огнемет, 23 гранатомета и более ста выстрелов к ним, множество различных боеприпасов и взрывчатки.

7 сентября росгвардейцы обнаружили объекты Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

