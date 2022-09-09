Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Наследник британского престола принц Уильям получил новый титул

После смерти Елизаветы II принц Уильям получил титул герцог Корнуолльский

Фото: Jane Barlow - WPA Pool / Getty Images

Внук королевы Елизаветы II принц Уильям получил новый титул — герцог Корнуолльский. Об этом сообщает издание People.

Сразу после смерти королевы новый титул был обнародован в аккаунтах Уильяма в социальных сетях. Его супруга Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская. Они также сохранили титулы герцог и герцогиня Кембриджские, полученные от Елизаветы II после их свадьбы.

Ожидается, что Уильям получит титул принц Уэльский, присваиваемый непосредственным наследникам британского престола и ранее принадлежавший его отцу, королю Карлу III. В этом случае Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской. В прошлом этот титул носила мать Уильяма принцесса Диана.

Материалы по теме:
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось, к больной королеве съехались дети и внуки. Что происходит в Британии?
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось, к больной королеве съехались дети и внуки.Что происходит в Британии?
8 сентября 2022
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Сегодня
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
8 сентября 2022

Титул герцог Корнуолльский присваивается старшему сыну монарха Великобритании. Первым герцогом Корнуолльским был принц Эдуард по прозвищу Черный принц, живший в XIV веке и участвовавший в Столетней войне. При жизни королевы Елизаветы II титул герцога Корнуолльского носил ее старший сын, принц Чарльз.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Украинский десант попытался высадиться в Запорожской области
Гретцки отреагировал на смерть Елизаветы II
Известная певица купила для годовалого сына квартиру в Москве
В Совфеде отреагировали на декрет КНДР о ядерном оружии
Российская школьница сорвалась со скалы во время похода
Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы с камер
В Германии рассказали о причинах невозможности победы Украины над Россией
Стало известно о неудачной попытке ВСУ высадить десант в районе Энергодара
Путин заявил о необходимости расширять доступ к правде о прошлом
Известная российская певица купила элитную квартиру годовалому сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.