Наследник британского престола принц Уильям получил новый титул

После смерти Елизаветы II принц Уильям получил титул герцог Корнуолльский

Внук королевы Елизаветы II принц Уильям получил новый титул — герцог Корнуолльский. Об этом сообщает издание People.

Сразу после смерти королевы новый титул был обнародован в аккаунтах Уильяма в социальных сетях. Его супруга Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская. Они также сохранили титулы герцог и герцогиня Кембриджские, полученные от Елизаветы II после их свадьбы.

Ожидается, что Уильям получит титул принц Уэльский, присваиваемый непосредственным наследникам британского престола и ранее принадлежавший его отцу, королю Карлу III. В этом случае Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской. В прошлом этот титул носила мать Уильяма принцесса Диана.

Титул герцог Корнуолльский присваивается старшему сыну монарха Великобритании. Первым герцогом Корнуолльским был принц Эдуард по прозвищу Черный принц, живший в XIV веке и участвовавший в Столетней войне. При жизни королевы Елизаветы II титул герцога Корнуолльского носил ее старший сын, принц Чарльз.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз.