Королевским пчелам прошептали о смерти Елизаветы II

Дворцовый пчеловод шепотом сообщил насекомым о смерти королевы Великобритании Елизаветы II

В Великобритании отдали дань многовековой традиции и сообщили пчелам с королевской пасеки о смерти Елизаветы II. Как сообщает Daily Mail, ритуал провел дворцовый пчеловод, 79-летний Джон Чаппл.

Предварительно на ульи были надеты траурные черные ленты. О случившемся он рассказал насекомым шепотом и добавил, что теперь их новый хозяин — принц Чарльз, который взял себе имя Карл III.

Разговоры с пчелами — традиционный обычай многих европейских стран: насекомым сообщают о важных событиях в жизни их владельцев, таких как рождение, бракосочетание или смерть. Ритуал основан на давнем суеверии. Считается, что если не сообщить пчелам о смерти хозяина, они могут перестать приносить мед или вовсе погибнуть.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. В Британии объявлен 10-дневный общенациональный траур. Наследником престола стал ее старший сын принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Его официально провозгласили королем 10 сентября.