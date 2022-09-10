Женщина заказала наряд на свадьбу и получила «махровое полотенце»

The Sun: пользователи соцсетей приняли заказанный в интернете наряд за махровое полотенце

Пользовательница TikTok по имени Сьюз заказала в интернет-магазине наряд на свадьбу подруги и получила нечто, что пользователи соцсети приняли за махровое полотенце. Об этом сообщает The Sun.

Женщина получила приглашение на свадьбу и решила найти наряд для мероприятия в интернет-магазине ASOS. Пролистав тысячи вариантов, она остановилась на голубом костюме, состоящем из эффектного укороченного топа с бантом и приталенной юбки-миди.

Полученный заказ не оправдал надежд женщины. На записи, которая стала вирусной в соцсетях и набрала более 105 тысяч просмотров, женщина сравнила вид наряда на фотографиях с сайта магазина и в реальности. Она предложила подписчикам поделиться мнением о том, насколько увиденное похоже на предложение магазина.

В комментариях большинство пользователей признали, что женщину обманули. «Батюшки, примерно так я выгляжу, когда выхожу из душа», — написала одна из них. «Почему оно сшито из махровой ткани?» — отметила другая. «Выглядит пушисто», — заметил еще один пользователь. «Я рыдаю», — подчеркнула еще одна подписчица женщины.

В то же время, не все пользователи были настроены критично. «Думаю, верхнюю часть можно пустить в ход», — говорилось в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что блогерша Хлоя Митчелл заказала платье в интернет-магазине, и фанаты приняли его за пояс. Она примерила его, несмотря на то что вещь казалась довольно маленькой, и показала, как выглядит в облегающем платье на тонких бретелях и с вырезами в районе ребер.