Общий потолок цен на газ сочли более рациональным

Эксперт Емельянов: общий потолок цен на газ рациональнее ограничений в отношении России

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов посчитал установку общего потолка цен на газ более рациональным и реализуемым решением, чем введение ограничений в отношении исключительно России. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он заявил, что такая инициатива может подразумевать некий общий таможенный барьер, который сравняет цены между покупателями в странах Европы. Кроме того, по мнению Емельянова, это станет верхним ограничением для импортеров извне, включая Россию, Норвегию, Британию, США и арабские страны.

Эксперт указал на уже заметный раскол между странами, способными выбирать поставщиков и другими, зависящими от поставок российского газа. К первой категории он отнес, в частности, Бельгию и Нидерланды, а ко второй — Венгрию и Австрию. «Вторая группа понимает, что Россия попросту отключит их от снабжения, если они попытаются установить потолок цен», — пояснил Емельянов.

Ранее ряд европейских стран, включая Италию и Польшу, одобрили установление потолка цен на весь импортируемый в Евросоюз газ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что подобное предложение рассматривается, однако Брюссель пока выступает против инициативы.

