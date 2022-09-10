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В ЕК заявили о провале попытки договориться по лимиту цен на российский газ

Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на российский газ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться об установлении лимита цен на российский газ на заседании 9 сентября. Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, чьи слова приводит The Guardian.

По ее словам, к данному вопросу Евросоюз вернется на следующей неделе. Ожидается, что тогда же будут представлены новые энергетические предложения, отметила еврокомиссар.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что попытка стран ЕС договориться об ограничении цен на российский газ провалилась. «Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии», — объяснил глава ведомства.

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Марина Совина
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