В России в Единый день голосования открылись избирательные участки

На Камчатке и Сахалине открылись избирательные участки в рамках Единого дня голосования

На самых восточных территориях России в рамках Единого дня голосования (11 сентября) открылись первые избирательные участки. Они заработали на Камчатке, где избирают городскую думу Петропавловска-Камчатского. Полный перечень проходящих в стране выборов доступен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Во всех регионах избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Последними закроются участки в Калининградской области, это произойдет в 21:00 по Москве.

Всего в 82 субъектах федерации проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня, в ходе которых будет замещено более 31 тысячи выборных должностей, включая 14 губернаторских. Главу еще одного региона — Адыгеи — изберут депутаты.

В шести субъектах проходят выборы депутатов законодательных собраний. Еще в 12-ти определяют новый состав городских дум региональных центров.

В ряде регионов, где можно проголосовать дистанционно. Как ранее сообщали в Центризбиркоме, на участие в онлайн-голосовании было подано более 110 тысяч заявлений.

Какие выборы пройдут с использованием дистанционного голосования Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве (9, 10, 11 сентября). Выборы Губернатора Калининградской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Выборы Губернатора Новгородской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Досрочные выборы Губернатора Томской области и совмещенные с ними выборы (10, 11 сентября); Выборы Губернатора Ярославской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Дополнительные выборы депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (10, 11 сентября); Выборы депутатов Курского городского Собрания седьмого созыва (9, 10, 11 сентября); Выборы депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва (9, 10, 11 сентября).

Как рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова, в выборах в Единый день голосования 2022 года смогут принять участие около 43 миллионов избирателей, что составляет примерно 40 процентов россиян с правом голоса. Кроме того, 7 сентября она заявила, что на выборах в органы местного самоуправления досрочно проголосовали 1,3 процента избирателей.