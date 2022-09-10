Пять мощных взрывов прогремели в Херсоне

В Херсоне прогремели пять мощных взрывов

Не менее пяти мощных взрывов прогремели в Херсоне, который находится под контролем российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, звуки взрывов были слышны в городе около двух часов назад, 17:00 по московскому времени. В населенном пункте могли сработать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Жители города не видели в небе следов соответствующих ракет.

В конце августа ВСУ начали предпринимать попытки прорыва к Херсону. В ночь на 9 сентября сообщалось о тактическом «просачивании» украинских военных у села Посад-Покровского. Большую часть атак российской армии удалось отбить.