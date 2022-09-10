Путин открыл на ВДНХ самое большое колесо обозрения в Европе

Президент России Путин дал разрешение на запуск колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин дал разрешение на запуск колеса обозрения «Солнце Москвы» в столичном парке ВДНХ. Об этом пишет РИА Новости.

Путин и мэр Москвы Сергей Собянин вышли на видеосвязь с парком из концертного зала «Зарядье». Там проходит концерт, посвященный 875-летию столицы. «Разрешаю», — сказал Путин, давая согласие на запуск колеса.

140-метровое «Солнце Москвы» на ВДНХ стало самым большим колесом обозрения в Европе. До этого крупнейшим объектом такого типа в Европе было колесо London Eye в британской столице. Его высота насчитывает 135 метров.

В новом колесе обозрения 30 закрытых кабинок, в пяти из них есть прозрачный пол. В каждой из кабин вмещаются до 15 гостей посетителей. Один оборот колеса занимает 18 минут и 40 секунд. Ожидается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллионов посетителей ежегодно.