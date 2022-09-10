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Власти Купянска решили остаться в городе вопреки обстрелам

Администрация Купянска заявила, что остается в городе вопреки обстрелам со стороны ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, власти Купянска, расположенного в Харьковской области, решили остаться в городе. Об этом со ссылкой на представителей администрации региона сообщает РИА Новости.

В пресс-службе рассказали, что обстрелы в регионе не стихают, однако администрация продолжает работу вопреки опасности. «Администрация работает, она присутствует в городе. Какая-то ее часть выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации», — уведомили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российским военным в ходе проведения специальной военной операции пришлось частично отойти из Купянска. Согласно данным военного корреспондента Александра Коца, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.

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Варвара Кошечкина
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