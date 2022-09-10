Кадыров посетил место дислокации нового полка и батальонов

Глава Чечни Кадыров посетил место дислокации нового полка «Север-Ахмат» и батальонов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу, 10 сентября, посетил место дислокации нового полка «Север-Ахмат» и батальонов «Ахмат» — «Юг», «Восток» и «Запад» — в республиканском поселке Ханкала.

Как рассказал Кадыров, на месте дислокации воинских подразделений для военнослужащих построен современный гарнизон со всей необходимой инфраструктурой, а также созданы «прекрасные условия для несения службы».

Также на территории был открыт мемориал памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Все бойцы по первому призыву пополнили ряды новых подразделений, в кратчайшие сроки сформированы полк и три батальона, рассказал Кадыров. Он также заявил о готовности подразделений отправиться в зону проведения спецоперации.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, и назвал «полной чушью» разговоры про «отступление и подобное».