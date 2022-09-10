Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Москве отразили тысячи хакерских атак на выборах

В Москве отразили более шести тысяч хакерских атак на систему электронного голосования

Фото: Joan Gamell / Unsplash

На систему электронного голосования в Москве было совершенно более шести тысяч хакерских атак. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, пишет РИА Новости.

По данным Ковалева, атаки удалось отразить. 10 сентября атак стало меньше, так как во второй день голосования, по словам специалиста, «всегда спокойнее». Штаб ранее сообщал, что электронный реестр избирателей Москвы подвергся массированным DDos-атакам, из-за чего работа сервиса замедлилась. Атаки привели к тому, что на некоторых участках не выдавались бюллетени.

В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в первый день голосования пресечены попытки атак на сайт комиссии и систему электронного голосования из-за границы.

Выборы муниципальных депутатов в столице начались 9 сентября и продолжатся до 11 сентября. Они будут проходить во всех районах Москвы, кроме Щукина, где депутатов выбирали годом ранее. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия муниципальных депутатов еще не истекли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине
Стали известны предусматривающие замену человека роботом сферы деятельности
Украинская ассоциация призвала ФИФА и УЕФА отменить матч боснийцев с россиянами
Папа Римский призвал не допустить ядерной войны
Европейская страна допустила отключения света зимой
В Москве отразили тысячи хакерских атак на выборах
Шольц заявил о полной готовности Германии к отказу от российского газа
В Европе забеспокоились из-за развития ядерной программы Ирана
В Изюме оценили ущерб от обстрелов ВСУ
В Египте туристам предложили электрокары и электробусы для путешествий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.