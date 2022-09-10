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Система ПВО под Харьковом сбила 13 украинских беспилотников

Российская система ПВО сбила 13 украинских беспилотников в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в воздухе были уничтожены пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это произошло в районе Новой Каховки под Херсоном.

Также 10 сентября стало известно, что российская авиация уничтожила пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и батальона «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области. В результате уничтожено до 300 украинских военнослужащих.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Платон Щукин
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