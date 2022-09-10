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Авиация России уничтожила до 300 военных ВСУ в ДНР и Харьковской области

Минобороны России: авиация РФ уничтожила до 300 украинских военнослужащих

Фото: Shutterstock

Российская авиация уничтожила высокоточным оружием пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и батальона «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, поражены штаб пятой бригады Национальной гвардии Украины, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой народной республики. В результате боевых операций уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники.

«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск в ДНР, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Ранее российские гаубицы 152-мм калибра «Мста-Б» нанесли удары по бронетехнике и укреплениям ВСУ.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Варвара Кошечкина
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