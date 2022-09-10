126-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха

The Mirror: мужчина питался пастой и сладостями и похудел на 31 килограмм

Весивший 126 килограммов житель британского города Эссекс не смог надеть костюм и похудел на 31 килограмм, продолжив питаться пастой, сладостями и жареными блюдами. Секрет его успеха раскрыло издание The Mirror.

35-летний Джо Томпсон был в ужасе, когда один из самых близких друзей предложил ему быть шафером на свадьбе, а он не смог надеть костюм. Мужчина набрал лишний вес за время пандемии COVID-19. На пике мужчина весил 126 килограммов. Он понял, что необходимо менять образ жизни.

Мужчина попытался похудеть самостоятельно и начал считать калории, но не добился успеха. У Томпсона начались проблемы со здоровьем. Он начал испытывать боль при ходьбе и стал очень неуверенным в себе. Мужчина пожаловался на свое состояние другу, и тот посоветовал ему записаться в программу для желающих похудеть.

Британец последовал совету. В результате он похудел на 31 килограмм, не отказываясь от любимой пищи. Он считает командный дух и общение с единомышленниками основным фактором успеха. При помощи специалиста мужчина подобрал подходящий ему план питания, который давал ему возможность есть мясо, курицу, рис, пасту и овощи без подсчета калорий.

После похудения состояние здоровья мужчины улучшилось, и он стал больше уважать себя. Он стал ходить на длинные прогулки. Если раньше Томпсон громко храпел, то теперь стал спать тихо. Он стал менее тревожным и больше не боится жить.

Раньше на завтрак мужчина съедал сэндвич с белым хлебом, беконом и сосисками и большим количеством масла и кетчупа. На обед он предпочитал большую порцию лапши и чипсы, а на ужин — полуфабрикаты и еду навынос из китайских ресторанов, рыбу с картошкой или кебаб. В течение дня он перекусывал чипсами и сладостями. Из напитков британец предпочитал сладкий чай, газированные и энергетические напитки.

Теперь Томпсон завтракает печеными бобами на тостах из непросеянной муки и яичницей с медальонами из бекона, на обед — большую порцию диетической еды с овощами, на ужин — курицу с овощами и салатом. В качестве перекуса мужчина съедает пакетик чипсов, немного шоколада и обезжиренный йогурт. Британец также выпивает от шести до восьми стаканов воды в день. Иногда он пьет водку и диетическую колу.

Ранее сообщалось, что весивший 263 килограмма житель австралийского города Сидней похудел вдвое за полтора года благодаря прогулкам, спортзалу и отказу от сахара. Мужчина подчеркнул, что похудеть непросто, но раз он смог сделать это, значит, сможет каждый.