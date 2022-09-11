Популярная курортная страна предложила ввести визы для россиян

Глава МИД Черногории Кривокапич предложил ввести визы для россиян

Черногория является преданным партнером Евросоюза (ЕС), поэтому стране необходимо ограничить въезд для россиян, считает черногорский глава МИД Ранко Кривокапич. Об этом пишет Dan.

Как сообщили агентству в дипведомстве, если правительство Черногории поддержит предложение министра, то граждане России смогут въезжать в страну только на основании визы.

Сейчас российские граждане могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней (ранее допускалось присутствие в течение 90 дней) при наличии действующего загранпаспорта. Для пребывания на территории государства более длительный срок, россиянам необходимо получить многократную визу на три месяца в посольстве Черногории.

9 сентября ЕС окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.