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Популярная курортная страна предложила ввести визы для россиян

Глава МИД Черногории Кривокапич предложил ввести визы для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: unsplash

Черногория является преданным партнером Евросоюза (ЕС), поэтому стране необходимо ограничить въезд для россиян, считает черногорский глава МИД Ранко Кривокапич. Об этом пишет Dan.

Как сообщили агентству в дипведомстве, если правительство Черногории поддержит предложение министра, то граждане России смогут въезжать в страну только на основании визы.

Сейчас российские граждане могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней (ранее допускалось присутствие в течение 90 дней) при наличии действующего загранпаспорта. Для пребывания на территории государства более длительный срок, россиянам необходимо получить многократную визу на три месяца в посольстве Черногории.

9 сентября ЕС окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

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Варвара Кошечкина
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