Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ

Премьер Греции Мицотакис призвал ЕС ввести потолок цен на весь газ, а не только российский

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Евросоюз (ЕС) ввести потолок цен на весь закупаемый газ, а не только на топливо из России. Его слова приводит агентство «Прайм».

Причиной Мицотакис назвал необоснованно высокие цены на газ — за два года они выросли в десять раз, заявил премьер. «Греция одной из первых предложила Евросоюзу ввести общий потолок импорта газа. Не только на российский природный газ. Потолок по индексу на бирже TTF. Не знаем, будет ли принято такое предложение», — пояснил он, выразив надежду на изъятие сверхдоходов у экспортеров голубого топлива.

Он также пообещал грекам щедрые субсидии на траты за отопление газом и готовность уменьшить цены на солярку для ее использования в качестве обогрева. «Не может быть для конечного потребителя цена такой, какая она сейчас», — высказался премьер.

Мицотакис также предрек трудную зиму, заверив при этом, что правительство сделало «все возможное, чтобы обеспечить Греции достаточное количество энергии».

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас рассказал, что стране удалось снизить спрос на газ более чем на 14 процентов за последние месяцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Популярная курортная страна предложила ввести визы для россиян
«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча против ЦСКА с тремя пенальти
Путин обсудил с Макроном продовольственный кризис
Путин созвонился с Макроном впервые с августа
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Еврозоне предрекли рост инфляции в декабре
Болгария предложила Азербайджану электроэнергию в обмен на газ
Легионер ЦСКА отказался изучать русский язык
Внук Пугачевой поделился секретом домашнего быта с женой
Президент Сербии предрек миру продовольственный кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.