Представитель Запорожской области Рогов назвал требования Киева оставить ЗАЭС абсурдными

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал требования украинских властей оставить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Рогов отверг требования Киева оставить Запорожскую АЭС и назвал их абсурдными.

«Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные "хотелки" выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок», — подчеркнул представитель Запорожской области.

Рогов добавил, что передача объекта под контроль Киеву приведет к необратимым последствиям и создаст угрозу ядерной катастрофы. «Сегодня только российские вооруженные силы способны гарантировать безопасность и защиту атомной станции», — заключил он.

Ранее Рогов подтвердил присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. «На Запорожской АЭС остается двое представителей МАГАТЭ. Информации об изменении их планов и графика пребывания на атомной станции к нам не поступало», — сообщил он.