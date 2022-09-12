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В Запорожской области подтвердили присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Представитель Запорожской области Рогов заявил о присутствии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал работу миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

Рогов заявил о присутствии МАГАТЭ на станции. «На Запорожской АЭС остается двое представителей МАГАТЭ. Информации об изменении их планов и графика пребывания на атомной станции к нам не поступало», — подтвердил представитель региона.

11 сентября МАГАТЭ сообщило о начале консультаций по зоне безопасности вокруг ЗАЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси рассказал, что «операторы станции и инженеры смогли восстановить одну из резервных линий электропередачи в очень сложных условиях».

6 сентября МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем отмечается, что в срочном порядке необходимо прекратить обстрелы станции. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

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Марина Совина
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