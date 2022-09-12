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Россияне назвали наибольшие потери среди ушедших с российского рынка брендов

Опрос: наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка брендов россияне считают IKEA

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка зарубежных брендов россияне считают IKEA, следует из данных опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, передает ТАСС.

Как указывается в исследовании, 44,1 процента опрошенных сообщили, что не сожалеют об уходе каких-либо брендов. При этом для остальных самой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2 процента респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8 процента), Adidas (17,3 процента), Apple (15,8 процента) и Coca-Cola (15,3 процента).

В то же время потерей H&M назвали 14,9 процента опрошенных, Nike — 14,4 процента, McDonald’s — 8,9 процента.

Также россияне указали на потери в таких группах товаров, как автомобили и запчасти к ним (36,8 процента), лекарства (28,4 процента), бытовая техника и электроника (22,3 процента).

В конце августа сообщалось, что продукцию компании Coca-Cola в России собираются продавать под брендом «Добрый кола», при этом российское подразделение будет работать под названием Multon Partners. Об этом рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, который сообщил о получении соответствующего уведомления от Coca-Cola. Выбор названия, по словам предпринимателя, видимо, может быть обусловлен известностью бренда соков «Добрый», который выпускает принадлежащая Coca-Cola компания «Мултон».

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Марина Совина
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