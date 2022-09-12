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Постпред России при ЕС заявил о скорой отставке

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет свой пост

Фото: Mission of Russia EU / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о скорой отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, срок его командировки подошел к концу, он покинет Брюссель в ближайшее время. «Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — признался он. Чижов занимал должность 17 лет, отмечает агентство. Имя своего преемника дипломат называть не стал.

Постпред России при ЕС также отметил, что во время своих прощальных визитов «предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать». Кроме того, он заявил, что страны Евросоюза забыли о своей «стратегической автономии» и превращаются в «экономический придаток НАТО».

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост. «Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог. Я сторонник школы экзистенциализма в дипломатии», — прокомментировал он свою отставку.

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Марина Совина
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