Депутат заявил об отсутствии в России конфликта между силовыми ведомствами

Михаил Делягин: в России нет конфликта между различными силовыми ведомствами и армией

В России нет конфликта между различными силовыми ведомствами и армией. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«Прежде всего, фантомные боли первой и, в значительно меньшей степени второй чеченской, как мне сообщают даже крайне огорченные специалисты, не актуальны: взаимодействие между армией, ФСБ и Росгвардией носит тесный характер и проходит вполне нормально. Операции не только осуществляются, но при необходимости и планируются совместно, так что межведомственного раздрая и тем более конфликтов нет», — подчеркнул он.

По словам эксперта, мнение о постоянном конфликте между структурами носит фольклорный характер. «Да, во всем мире как бы принято считать, что силовики разных ведомств живут как кошка с собакой. Это «мейнстрим» того же порядка, что и взаимная нелюбовь жителей Москвы и Санкт-Петербурга. И враг этим пользуется. Периодически всплывающая информация о конфликтах — обычное #ципсо , которого каждый из нас уже вдоволь наглотался в комментах. Подобного рода фейки должны не только напугать нас, но и в конечном счете подорвать межведомственное взаимодействие - все по учебнику», — говорит он.

Пример темного времени чеченских войн, по его мнению, вполне уместен. «Тогда ведь по сути, вместо сегодняшней силовой именно системы, страна имела просто ряд «очагов» в виде нормально, или даже хорошо функционирующих подразделений и частей разных служб. Они, по сути, и вытянули тогда ситуацию — и МО, и МВД, и ФСБ, и даже «анклавы» вроде спецназа Минюста. И вытянули именно плечом к плечу. Сегодня же ситуация на порядки лучше. В недавних событиях на харьковском направлении равно героически звучат и Росгвардия, и ВС РФ, и народная милиция республик. Подозреваю, что ФСБ и ГУ Генштаба звучат куда реже только потому, что их деятельность непублична в принципе», — подчеркивает эксперт.

При этом, по словам Михаила Делягина, «в силу эффективной эмоциональной обертки враждебные информационные вирусы могут "пробивать" не только нас с вами, но и уважаемых людей с большим опытом, включая военных блогеров».

И здесь, подчеркивает он, «важно не подставляться под удар самим, так как украинские фашисты далеко, а бюрократия отечественной сборки близко, а доказывать, что Вы своим репостом не совершали госизмены, а пытались понять, что происходит, — удовольствие, на мой взгляд, совершенно избыточное».