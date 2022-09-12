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Россиян предупредили об опасности отдыха в Европе

Вице-президент РСТ Барзыкин: посещать страны Европы россиянам сейчас крайне рискованно

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Путешествовать по европейским странам на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине, рискованно, так как россияне могут столкнуться с негативным отношением со стороны местных жителей или других туристов. Об опасности отдыха в Европе предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передают «Известия».

По словам эксперта, посещая Европу, соотечественники должны соблюдать осторожность и не терять здравый смысл, поскольку можно попасть в совершенно разные ситуации. «Это недружественные страны, поэтому в отношении россиян могут быть любые проявления [негативного отношения], так что туда отправляться сейчас крайне рискованно», — подчеркнул он.

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При этом вице-президент РСТ отметил, что европейские государства многое теряют, ограничивая введенными санкциями туристический поток из России. «Выездной продукт сейчас диверсифицирован, более 60 процентов россиян едут в Турцию, едут в Объединенные Арабские Эмираты и так далее — 20 с лишним стран готовы нас принять, готовы нас видеть. Зачем же мы будем пробиваться туда, где нас не ждут и видеть не хотят?» — задался вопросом Барзыкин.

Ранее стало известно, что самыми желанными туристическими направлениями у россиян в предстоящем зимнем сезоне стали отечественные горнолыжные курорты, куда планируют отправиться свыше 30 процентов отечественных туристов. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у соотечественников пользуются Турция, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. 

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Валентина Процкова
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