Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты самые желанные россиянами направления для зимнего отдыха

РСТ: российские горнолыжные курорты стали самыми желанными направлениями для отдыха

Фото: Viktor Pogontsev / globallookpress.com

Самыми желанными туристическими направлениями у россиян в предстоящем зимнем сезоне стали отечественные горнолыжные курорты. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передают «Известия».

Специалист раскрыл, что в качестве места для отдыха свыше 30 процентов отечественных туристов выбрали российские горнолыжные курорты, в том числе Красную Поляну. «Остальные отправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются. <…> В Шерегеше некоторые гостиницы уже полностью распроданы», — отметил он.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Также вице-президент РСТ рассказал, что среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у соотечественников пользуются Турция, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. «Еще заявили, что Венесуэла будет интересна, туда рейсы определяют, а также Куба. Это, скажем прямо, неблизко, но цены приятные и туда есть рейсы», — добавил Барзыкин.

Ранее сообщалось, что горный курорт Архыз может стать главным конкурентом Красной Поляны в борьбе за туристов зимой. По словам вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) Алексана Мкртчяна, сильными сторонами курорта Карачаево-Черкесии является качественная инфраструктура и хороший сервис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на слова Зеленского об отказе вести переговоры с Россией
Отдыхающие в Иране россияне развеяли пугающие мифы о стране
В Харьковской области объяснили отвод российских войск
В России выявили 46 488 случаев коронавируса
Герой культового шоу на Первом канале рассказал о неприятном случае на проекте
В Москве появился новый тип жилья
Бренд пристыдили в сети за подборку откровенной одежды в память о Елизавете II
Раскрыты самые желанные россиянами направления для зимнего отдыха
Названы признаки и опасности попадания в пищевод содержимого желудка
Полицейские сломали руку пожилой россиянке во время задержания и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.