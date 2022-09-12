Раскрыты самые желанные россиянами направления для зимнего отдыха

РСТ: российские горнолыжные курорты стали самыми желанными направлениями для отдыха

Самыми желанными туристическими направлениями у россиян в предстоящем зимнем сезоне стали отечественные горнолыжные курорты. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передают «Известия».

Специалист раскрыл, что в качестве места для отдыха свыше 30 процентов отечественных туристов выбрали российские горнолыжные курорты, в том числе Красную Поляну. «Остальные отправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются. <…> В Шерегеше некоторые гостиницы уже полностью распроданы», — отметил он.

Также вице-президент РСТ рассказал, что среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у соотечественников пользуются Турция, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. «Еще заявили, что Венесуэла будет интересна, туда рейсы определяют, а также Куба. Это, скажем прямо, неблизко, но цены приятные и туда есть рейсы», — добавил Барзыкин.

Ранее сообщалось, что горный курорт Архыз может стать главным конкурентом Красной Поляны в борьбе за туристов зимой. По словам вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) Алексана Мкртчяна, сильными сторонами курорта Карачаево-Черкесии является качественная инфраструктура и хороший сервис.