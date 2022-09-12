Названа стоимость осеннего тура в популярную пляжную страну Европы

АТОР: стоимость осенней путевки в Грецию начинается от 120 тысяч рублей на человека

Стоимость осеннего тура в Грецию с авиаперелетом начинается от 120 тысяч рублей на неделю на человека. Цены на путевки в европейскую пляжную страну россиянам назвалив Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что предложения по Греции на осень уже доступны к бронированию на сайте компании TEZ TOUR. Полететь на популярный курорт туристы смогут авиакомпаниями Emirates, Fly Dubai, Turkish Airlines, Etihad Airways и Egypt Air.

Более того, в АТОР подчеркнули, что несмотря на проблемы с получением виз и отсутствие прямых рейсов, российские туроператоры продолжают продавать осенние путевки в европейские страны. «Никаких запретов на поездки в Европу нет и не вводилось», — добавили в ассоциации.

Сообщается, что туроператоры предлагают путевки на осень в европейские страны с перелетом и без. «Осенью спрос смещается на сити-туры», — заявили в АТОР.

Так, туроператор «Русский экспресс» продает путевки в Милан, Рим, Париж, Мадрид и Барселону, а также туры и с лечением в Словению и Венгрию. Ambotis Holidays, в свою очередь, предлагает российским путешественникам осенние путевки в Грецию. Визы оформляются в Москве и Санкт-Петербурге.

В ассортименте Pac Group тем временем туры во Францию, Германию, Испанию, Италию и Грецию. Попасть туда можно через Баку, Белград, Дубай, Стамбул и другие города.

Ранее в июле вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал наиболее пострадавшие из-за оттока российских путешественников европейские страны. По его словам, в самом непростом положении оказались страны Средиземноморья, среди которых Италия, Испания, Греция, Кипр и Черногория.