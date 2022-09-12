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Украинский телеканал принял новость ИА «Панорама» про Лукашенко за настоящую

«24 канал» выдал новость ИА «Панорама» о возвращении посла Белоруссии в Киев за настоящую

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сообщение о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко решил вернуть белорусского посла на Украину, оказалось недостоверным.

Фейковую новость ИА «Панорама» про лидера республики принял за настоящую украинский «24 канал» в минувшее воскресенье, 11 сентября. В эфире ведущий сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко решил вернуть белорусского посла в Киев. «Видит бог, эта ссора того не стоила», — цитирует он лидера республики.

По словам ведущего, Лукашенко также рассказал, что всегда выступал за добрососедские отношения с Украиной и готов сделать первый шаг навстречу. При этом он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах глава Белоруссии сделал соответствующие заявления.

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На сайте белорусского информагентства «БЕЛТА», публикующего все новости о республике, не было замечено материалов о планах Лукашенко вернуть посла на Украину. Такой информации не было обнаружено и в Telegram-канале «Пул Первого», который размещает новости, связанные с белорусским лидером.

Первоисточником новости стал пост сатирического издания ИА «Панорама» в социальных сетях. На сайте издания содержится предупреждение о том, что все тексты редакции «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Позднее представители ИА «Панорама» даже опубликовали пост, в котором высмеяли «24 канал» за то, что он выдал фейковую новость за правдивую.

Информация о возвращении посла Белоруссии на Украину не распространилась ни в российских, ни в украинских, ни в белорусских СМИ.

Тем не менее публикации о том, что Лукашенко вернет посла Белоруссии на Украину, были замечены в социальной сети «ВКонтакте». Причем эту новость публиковали не сообщества, а сами пользователи. В соцсети «Одноклассники» ни одного поста на эту тему замечено не было.

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Олег Давыдов
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