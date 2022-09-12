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Германия решила продолжать помогать Украине

В правительстве Германии заявили о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Германия продолжит поддерживать Украину «самым эффективным образом», но в координации с союзниками, заявила на брифинге представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, сообщает ТАСС. Так она ответила на вопрос о возможности передачи Киеву немецких основных боевых танков Leopard 2.

«Без сомнения, Германия и впредь будет поддерживать Украину в военном отношении самым эффективным образом — в тесной координации с союзниками», — сказала Хофман, отказавшись называть конкретные меры поддержки.

Ранее в Германии заявили о достижении предела в поставках военной техники Киеву. «Мы продолжим поддерживать Украину, но всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет», — сообщила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

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Василий Мека
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