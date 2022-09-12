Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти оценили защищенность Крыма с земли, воды и воздуха

Премьер-министр Крыма заявил, что провокации Киева не дестабилизируют обстановку в регионе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Украине не удастся дестабилизировать обстановку в Крыму. Об этом заявил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк, оценивая защищенность полуострова от провокаций Киева. Слова премьер-министра передает телеканал «Миллет» в своем Telegram-канале.

Гоцанюк подчеркнул, что крымские силовики делают все необходимое для обеспечения безопасности россиян. «Наши воздушное пространство, земля и море защищены полностью», — заявил он в прямом эфире местного телеканала.

Политик подчеркнул, что небо над полуостровом контролируется средствами противовоздушной обороны, а со стороны моря Крым охраняется Черноморским флотом.

Ранее на ряде объектов и муниципальных образований Крыма до 23 сентября продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Решение затронуло территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС
Известный актер оказался недоволен количеством приезжих в Москве
Звезде сериала «Кадетство» пригрозили лишением свободы за долги по алиментам
Талибы начали преследовать сотрудниц ООН
Появилось видео входа американских наемников ВСУ в Изюм
Оценена вероятность введения Черногорией виз для россиян
В Госдуме назвали способ сократить безработицу в России
Мировые компании закупились «ледовыми» танкерами для российской нефти
Озвучена угроза от электронных сигарет через 10 лет
Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в 41 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.