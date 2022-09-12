Власти оценили защищенность Крыма с земли, воды и воздуха

Премьер-министр Крыма заявил, что провокации Киева не дестабилизируют обстановку в регионе

Украине не удастся дестабилизировать обстановку в Крыму. Об этом заявил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк, оценивая защищенность полуострова от провокаций Киева. Слова премьер-министра передает телеканал «Миллет» в своем Telegram-канале.

Гоцанюк подчеркнул, что крымские силовики делают все необходимое для обеспечения безопасности россиян. «Наши воздушное пространство, земля и море защищены полностью», — заявил он в прямом эфире местного телеканала.

Политик подчеркнул, что небо над полуостровом контролируется средствами противовоздушной обороны, а со стороны моря Крым охраняется Черноморским флотом.

Ранее на ряде объектов и муниципальных образований Крыма до 23 сентября продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Решение затронуло территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы.