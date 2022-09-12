Огромный пес с окровавленной рукой в зубах напугал жителей американского города

Daily Star: собака с человеческой рукой в пасти напугала жителей американского города

Огромный пес жительницы американского города Де-Мойн, штат Айова, появился во дворе с оторванной человеческой рукой в пасти и напугал соседей. Об этом сообщает Daily Star.

Когда 100-килограммовый английский мастиф по кличке Татанка выбежал на улицу с окровавленной человеческой рукой в пасти, местные жители испугались, что он съел почтальона. Позже выяснилось, что конечность в зубах собаки была декорацией для Хэллоуина.

Владелица пса, 57-летняя Дебра Энн Ридж, рассказала, что теперь все в округе шутят, что ее пес снова что-то закапывает во дворе. После увиденного соседи сказали женщине, что с таким питомцем ей не нужна камера видеонаблюдения. «Это очень смешно. Мы смеялись до упаду», — сказала хозяйка. Она отметила, что крупный размер собаки сам по себе пугает людей, но вид животного с оторванной человеческой рукой в зубах произвел еще большее впечатление.

«Готовясь к Хэллоуину, я каждый год достаю эту печально знаменитую руку, Татанка хватает ее и бегает с ней повсюду», — отметила американка. Она рассказала, что купила игрушку на интернет-аукционе за семь долларов (426 рублей). Ридж использует ее в качестве украшения на Хэллоуин уже семь или восемь лет.

Ранее сообщалось, что норвежская сеть супермаркетов изъяла из продажи партию игрушек, изображающих оторванные части человеческих тел, сообщает издание The Local. Оторванные руки, упакованные так, как обычно заворачивают взвешенные куски сырого мяса на продажу, вызвали возмущение у посетителей магазина.

