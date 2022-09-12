Бывший сотрудник ФСБ признался в краже биткоинов на 187 миллионов рублей

Бывший офицер ФСБ признался в краже биткоинов на 187 миллионов рублей у хакера из Сызрани

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин признал вину в краже биткоинов на 187,4 миллиона рублей у подследственного хакера из Сызрани. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Офицер, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой и предложил дать показания на соучастников. Несмотря на это, 235-й гарнизонный военный суд в Москве оставил его в СИЗО до 1 декабря и отказался изменить меру пресечения на домашний арест.

По данным следствия, в 2021 году под Самарой был задержан хакер, который с помощью специальной программы взламывал компьютеры и похищал личные данные, в том числе пароли от электронных кошельков и других платежных средств. В ходе расследования он добровольно предоставил силовикам пароли и раскрыл принципы работы системы. С их помощью подполковник и его помощники в период с 18 апреля по 7 декабря похитили криптовалюту.

Дело в отношении Демина было возбуждено в феврале 2022 года, изначально он категорически отказывался сотрудничать со следствием и давать показания. Самарский гарнизонный военный суд поместил его под стражу. Известно, что в апреле офицер был уволен из спецслужбы.

Хакер по решению суда был приговорен к одному году ограничения свободы по статье 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.