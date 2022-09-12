Россиянка съездила в Хургаду и услышала в свой адрес фразу «гуляй отсюда»

Съездившая в Хургаду россиянка пожаловалась, что персонал «требует откровенные взятки»

Съездившая в Хургаду россиянка пожаловалась на разбавленный алкоголь в гостинице и очереди за едой, в которых приходится стоять по получаса. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Первое, что не понравилось читательнице портала, — персонал отеля Sunny Days Resort Spa & Aqua Park, отдых в котором обошелся ей в 198 тысяч рублей за двоих на неделю. «Хамство, наглость, лень, обман, просят не чаевые за сервис, а требуют откровенные взятки — при заселении, в баре, на пляже, в спа», — пожаловалась путешественница.

По словам россиянки, зазывалы на пляжах, в ресторанах, магазинах расценивают отказ зайти к ним как обиду и начинают оскорблять туристов. «Проходя мимо магазинчика и отказав в покупке продавцу, услышала в свой адрес такую фразу: "Русский турист очень бедный, доллар нет, карты нет, иди, гуляй отсюда"», — возмутилась девушка.

Из плюсов туристка отметила большую красивую территорию гостиницу, добавив, при этом, что она «бестолково спланирована» — развлечений мало, и расстояния довольно большие.

Ранее 5 сентября отдохнувшая в Египте россиянка пожаловалась на качество сервиса. Единственным достоинством курорта девушка назвала море, остальное она описала фразой «очень дорого и очень плохо».