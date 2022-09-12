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Дизайнер перечислила портящие интерьер ошибки в выборе текстиля

Дизайнер Тычино сообщила, что винтажные ковры и шторы могут придать жилью «бабушкин» вид

Фото: Trang Nguyen / Unsplash

Ткани и аксессуары для дома стоит подбирать вдумчиво, так как неправильные варианты могут испортить внешний вид жилья, сообщила дизайнер Юлия Тычино. В беседе с изданием «Белновости» она перечислила основные ошибки при выборе текстиля, портящие интерьер.

Одной из главных ошибок специалистка назвала выбор винтажных деталей. По ее словам, старинные ковры, шторы и подушки могут придать жилью «бабушкин» вид. Тычино объяснила, что среди бывших в использовании предметов интерьера необходимо выбирать максимально «свежие» варианты и обязательно сдавать их в химчистку, чтобы они не выглядели изношенными.

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Вторая распространенная ошибка — неправильный цвет текстиля, продолжила дизайнер. Оттенок штор, подушек, ковра и пледов, по ее словам, необходимо подбирать тщательно, чтобы они гармонировали между собой и с обстановкой жилья или служили ярким акцентом. В противном случае они будут смотреться неуместно и ухудшать общее впечатление от интерьера.

Также Тычино рекомендовала правильно рассчитывать длину штор. По ее мнению, важно, чтобы ткань занавесок доставала до пола, а не была неуместно короткой.

В качестве последней ошибки дизайнер выделила экономию на текстиле. Некачественные пледы и дешевые шторы могут сильно удешевить пространство, подытожила она.

Ранее эксперт по интерьерному ремонту Дженни Чу подсказала способы сделать спальню пригодной для крепкого сна. По ее словам, обеспечить качественный ночной отдых помогут темные обои, плотные шторы и чистота в комнате.

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Наталья Обрядина
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