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Россиянин получил срок за изнасилование и убийство своей бывшей девушки

В Омске россиянина осудили за расправу над отказавшейся возобновить отношения девушкой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Омске 22-летнего россиянина приговорили к 17 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над своей бывшей девушкой. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 23 декабря 2021 года осужденный, желая возобновить отношения с бывшей возлюбленной, пришел к ее дому и, дождавшись, когда родственница покинула жилище, зашел внутрь и потребовал от девушки вернуться к нему. После отказа он напал на нее и изнасиловал, а после, испугавшись возможных последствий, совершил убийство. После он забрал телефон жертвы и сбежал с места расправы.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям следователей и полицейских личность злоумышленника была установлена, вскоре он был задержан на железнодорожном вокзале Новосибирска и впоследствии заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично, пояснив, что не хотел убивать девушку»,— рассказали в СКР.

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Владимир Седов
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