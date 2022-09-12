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В России завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60 лет

В Центре Чумакова завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60 лет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центр им. Н.Ф.Чумакова завершил клинические исследования вакцины от коронавируса «Ковивак» среди лиц старше 60 лет. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию центра Константин Чернов.

«Мы не так давно закончили исследования по возрастной категории 60+, представили эти данные, сейчас они находятся на рассмотрении нашего Минздрава», — заявил собеседник агентства.

Комментируя процесс международного признания вакцины он заявил, что «все идет своим чередом». «К сожалению или к счастью, но острая фаза, тогда, когда все препараты регистрировались просто в пожарном порядке, она сейчас прошла», — пояснил Чернов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости COVID-19. В связи с этим министр призвал усилить личные меры профилактики.

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Марина Совина
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