Сообщение о нападении на курсанта в Севастополе оказалось недостоверным

Информация о нападении на курсанта Нахимовского училища в Севастополе не подтвердилась

Сообщение о том, что в Севастополе на курсанта военно-морского училища имени Нахимова напали трое неизвестных мужчин, оказалось недостоверным.

Издание Readovka 9 сентября опубликовало в своем Telegram-канале пост, в котором приводился рассказ якобы курсанта военно-морского училища имени Нахимова из Севастополя. Тот утверждал, что подвергся нападению со стороны трех мужчин, когда возвращался из ателье с формой для учебы. По словам молодого человека, неизвестные некоторое время преследовали его на улице, а затем напали на него со спины, избили и порезали ему лицо.

Севастополец также сообщил, что во время преследования мужчины разговаривали между собой на украинском языке, а непосредственно во время нападения перешли на русский с «характерным акцентом». При этом нападавшие, по его словам, были в балаклавах, и разглядеть их лица молодой человек не смог. В то же время он уточнил, что злоумышленники интересовались у него, кого он поддерживает в ходе спецоперации на Украине.

Публикация сопровождалась видеозаписью, на которой молодой человек рассказывал о произошедшем и демонстрировал порезы на лице. При этом точных данных якобы подвергшегося нападению студента издание не приводило. Другие источники, которые бы подтверждали сообщенную севастопольцем информацию, в публикации также не указывались.

Позже полиция Севастополя в своем официальном Telegram-канале опровергла информацию о нападении на курсанта. Как уточнили в ведомстве, правоохранители в ходе проверки установили, что на распространившемся в сети видео был запечатлен 18-летний студент-второкурсник одного из местных вузов. В ходе беседы с полицейскими молодой человек признался, что самостоятельно нанес себе травмы острым металлическим предметом после семейной ссоры. После этого он выдумал историю с нападением, записал соответствующее видео и передал его администратору одного из Telegram-каналов.

Публикация получила распространение в ряде региональных и федеральных СМИ. В частности, соответствующие сообщения появлялись на сайтах телеканала «Царьград», изданий «Южный федеральный», «Росбалт», «Взгляд.ру» и «Ридус», а также на сайте региональной версии «КП». Кроме того, информация тиражировалась в пабликах в соцсетях и на личных страницах пользователей. При этом позже во многих СМИ и сообществах в соцсетях было опубликовано опровержение.