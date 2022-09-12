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Мосбиржа откроет рынок акций для нерезидентов из «дружественных» стран

Мосбиржа с 12 сентября откроет рынок акций для нерезидентов из «дружественных» государств

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Московская биржа в понедельник, 12 сентября, откроет рынок акций для нерезидентов из «дружественных» стран, пишет ТАСС.

Клиенты-нерезиденты из ряда государств смогут совершать операции на рынке акций, станет доступно совершение сделок репо, репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями. Они смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также банков и компаний ТЭК.

Как уточнило издание, в этот список вошли 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов. Среди них есть крупнейшие нефтедобывающие предприятия, такие как «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть», а также «Газпром». В перечень также вошли акции «Россетей», «Аэрофлота», «Алросы» и ВТБ.

Клиентов-нерезидентов также коснутся особенности исполнения поставочных фьючерсных контрактов на ценные бумаги.

Ранее Московская биржа возобновила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов.

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Марина Совина
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