Рост спроса на древесину в стране ЕС объяснили

Экономист Мосейкин заявил, что спрос на древесину в Венгрии связан с психологией

Возросший в полтора раза спрос на древесину в Венгрии связан с психологическим состоянием общества, считает декан экономического факультета РУДН, доктор экономических наук Юрий Мосейкин. Таким образом люди ищут себе успокоения в критической ситуации, предположил он. Своим мнением эксперт поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

На фоне разворачивающегося энергокризиса спрос на древесину в Венгрии вырос в полтора раза. В связи с этим правительство разрешило резко увеличить программу лесозаготовок.

Речь про психологию

«Это можно объяснить только одним обстоятельством. В этом случае, когда мы говорим про экономику, мы подразумеваем человеческую психологию. Панические настроения и мысли о том, что мы будем замерзать, приводят к тому, что люди хватаются за спасательную соломинку, лишь бы как-то свое психологическое состояние умиротворить и получить какую-то надежду на то, что все обойдется», — предположил Мосейкин.

Он подчеркнул, что отапливаться дровами не эффективно и нерационально. Для этого потребуется сопутствующая инфраструктура, добавил экономист. «Печи, собственно говоря, нужна для того, чтобы отапливаться дровами. Где мы сейчас в современных домах найдем такого рода печи. Буржуйки что ли ставить с трубой за окошком? Опять же, если так, нужно производство этих буржуек. Все это из области психического состояния современного общества, которое уже на грани паники и готово хвататься за любые возможности для подавления этой паники», — высказался специалист.

Он заметил, что лишь небольшой процент венгров, проживающих в провинциях, где сохранились домовые котельные, сможет отопиться дровами этой зимой. Обеспечить тепловой энергией какое-либо производство таким образом не удастся, подчеркнул Мосейкин.

«Это может быть отопление там, где еще сохранилась инфраструктура котелен. В сельской местности, например. Я сомневаюсь, что Венгрии удастся восполнить нехватку тепловой энергии за счет дров. Их смогут использовать только какие-то домовые котельные, которые могут дать тепло для одного дома», — сообщил экономист.

Республика является главным союзником России в Евросоюзе. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно критиковал руководство объединения за выбранную политику санкций в отношении Москвы, такой же стратегии придерживается его партия. Будапешт продолжает покупать российскую нефть и увеличивает потребление российского газа.