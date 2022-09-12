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Союзник России в Европе решил увеличить заготовку дров

Власти Венгрии разрешили в 1,5 раза увеличить вырубку леса на дрова

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

На фоне разворачивающегося энергокризиса спрос на древесину в Венгрии вырос в полтора раза. В связи с этим правительство разрешило резко увеличить программу лесозаготовок. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил сотрудник лесной программы WWF Венгрии Ласло Галхидь.

По его словам, инициатива является политической и, в первую очередь, призвана успокоить население, показав, что проблем с дровами не возникнет. Оппозиция критиковала это решение, в Будапеште состоялись две акции протеста, но министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь назвал кампанию против вырубки леса клеветнической.

Республика является главным союзником России в Евросоюзе. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно критиковал руководство объединения за выбранную политику санкций в отношении Москвы, такой же стратегии придерживается его партия. Будапешт продолжает покупать российскую нефть и увеличивает потребление российского газа.

Вместе с тем Галхидь заметил, что Орбан говорит о зависимости от энергоресурсов по причине невнимания к долгосрочным инвестициям в снижение энергопотребления. Речь идет о теплоизоляции зданий, модернизации системы домовладений, использовании альтернативных источников энергии, в том числе геотермических.

По его словам, решение властей вместо этого вырубать больше деревьев в течение всего года плохо скажется на экосистеме. Кроме того, были упрощены многие нормативы по регенерации, что в перспективе приведет к изменению структуры леса.

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Платон Щукин
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