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В Башкирии обнаружили наконечники времен Золотой Орды

У водопада Гадельша в Башкирии археологи нашли железные наконечники времен Золотой Орды

Фото: ИА «Башинформ»

В Баймакском районе Башкирии археологи обнаружили железные наконечники для стрел времен Золотой Орды. Об этом сообщает «Башинформ».

Артефакты были найдены на одной из самых высоких скальных площадок, которые возвышаются над водопадом Гадельша. По мнению экспертов, наконечники принадлежали одному колчанному набору и использовались в зависимости от ситуации: для поражения живой силы или легкой брони.

«Допускается вероятность того, что произошла короткая перестрелка, в ходе которой стрелы могли быть выпущены из скальной площадки напротив места обнаружения», — рассказал археолог и держатель открытого листа Рамиль Насретдинов. Также предполагается, что место находки использовалось в ритуальных целях.

Ранее в сентябре в Башкирии прошел фестиваль местного меда «Бал байрамы». Помимо выставок с разными сортами меда, на нем представили осенний урожай, были отмечены пчеловоды, добившиеся высоких показателей по производству меда в этом сезоне.

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Мария Гейн
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