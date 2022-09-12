В Майском открыли обновленный спортивный зал

Обновленный зал для занятий спортом открыли в Майском по инициативе турецкой диаспоры

Обновленный зал для занятий спортом открыли в одном из микрорайонов Майского в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, ремонтные работы в заброшенном помещении в здании Дома культуры длились три месяца. Отмечается, что проект реализовали на основе государственно-частного партнерства по инициативе представителей турецкой диаспоры, проживающей в городе.

Согласно материалу, трижды в день в новом зале тренеры Аслан Пашалиев и Артур Ашижев будут проводить занятия по вольной борьбе и грэпплингу.

Помимо этого, в Майском работают еще 20 спортзалов, стадион и три десятка площадок.

В марте в Майском также завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.