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Блогерша назвала непригодную для осени одежду

Блогерша Джилл назвала непригодную для осени одежду из легких тканей

Кадр: @jillcomesclean

Специалист по организацию гардероба Джилл назвала вещи, которые не подходят для осеннего сезона. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В первую очередь, пользовательница сети с никнеймом jillcomesclean, чей блог насчитывает 196 тысяч подписчиков, посоветовала при обновлении гардероба убрать и упаковать в коробки летние платья, шорты и кофты из легких тканей. По ее словам, данные вещи являются непригодными для осени.

Кроме того, блогерша призвала освободить пространство шкафа от одежды, которая ни разу не была надета, и с бирками. Кроме того, Джилл призвала избавиться от изделий с дырками, пятнами и другими повреждениями.

Также эксперт отметила, что необходимо отказаться от одежды, в которой ее владелец не чувствует себя уверенно, и отдать ее в благотворительный фонд. «Пора помахать ручкой тому, в чем вы не чувствуете себя хорошо», — заключила Джилл.

В августе стилисты российского модного бренда Charuel перечислили летние вещи, которые не потеряют актуальность осенью, и раскрыли способы носить их в прохладную погоду. Эксперты посоветовали не отказываться от светлых джинсов и брюк, шелковых рубашек, а также платьев-комбинаций.

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Мария Винар
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