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Нутрициолог предупредила об опасности соевого соуса для беременных

Врач Светлана Горяйнова: соевый соус может нанести вред развитию эмбриона

Фото: CA Creative / Unsplash

Соевый соус из супермаркета нежелателен для беременных, поскольку содержащиеся в нем вещества могут нанести вред развитию эмбриона, предупредила врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова. Об опасности этого продукта она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Горяйнова указала на то, что соя в ферментированном виде содержит фитоэстрогены — изофлавоны. «Они могут нанести вред развитию плода при беременности, а также при употреблении в больших количествах, негативно влияют на мужское здоровье», — объяснила она.

Кроме того, продолжила она, соя может вызвать аллергию, поскольку является непривычным растением для многих россиян. «Из-за этого нередко организм реагирует на сою аллергией или гиперчувствительностью третьего типа (замедленной аллергической реакцией), что, в свою очередь, при накопительном эффекте вызывает воспаление различных тканей и аутоиммунные процессы», — уточнила врач.

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Также, добавила Горяйнова, в соевом соусе содержится скрытый сахар, вызывающий скачок уровня глюкозы в крови. «При условии постоянного употребления сахара, даже скрытого, баланс микробиоты сдвигается в сторону грибов (кандиды), развивается кандидоз», — разъяснила специалист.

Высокое содержание соли в соевом соусе также опасно, предостерегла она. «Повышенное употребление соли приводит к повышению артериального давления и разрушению сосудов, сосудистому спазму, что ограничивает поступление крови к мозгу. К тому же для выведения соли организм включает адаптивную реакцию — повышает количество мочеиспусканий и потоотделения, что может привести даже к обезвоживанию», — заключила врач.

Ранее врачи-диетологи сообщили, что регулярное употребление сои полезно для укрепления костей и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Они указали на то, что соя богата питательными веществами, протеином, клетчаткой, кальцием и витаминами группы В.

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Александра Лисица
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