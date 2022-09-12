Названы самые популярные у россиян вредные продукты

Диетолог Гинзбург назвал сахаросодержащие продукты и снеки самой популярной вредной едой

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru назвал самые вредные продукты, которые пользуются большой популярностью у россиян.

«Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики», — заявил специалист.

Кроме того врач предупредил об опасности пальмового масла, которое часто добавляют в сладкие молочные продукты и предостерег от частого употребления красного мяса, поскольку из-за его переедания увеличивается вероятность возникновения рака толстой кишки, а также сосудистых заболеваний.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем необходимо есть легкоусваиваемую пищу. Для здоровья этого органа незаменимы белковые омлеты и творожные суфле-запеканки, отметила она.