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На Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов

Aydınlık: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов

Фото: Pixabay

Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине на фоне решения Анкары не присоедняться к санкциям против РФ. Об этом пишет газета Aydınlık, передает РИА Новости.

«США пошли еще дальше и направили письма с угрозами непосредственно турецким деловым организациям в нарушение дипломатических правил и международного права», — указывает издаиние. Также отмечается, что была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков.

Уточняется, что опубликован список руководителей турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. Издание призывает официальную Анкару отреагировать на такого рода призывы.

Ранее Турция подтвердила свой нейтральный статус в конфликте на Украине, но не допустит своего использования для обхода Россией западных санкций. Как пояснил заявил замглавы минфина Турции Юнус Элиташ на переговорах с американским коллегой Уолли Адейемо, Анкара воздерживается от присоединения к антироссийским санкциям.

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Марина Совина
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