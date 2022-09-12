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Россиянин избивал пасынка проводом от микроволновки и сдирал кожу наждачкой

Житель Екатеринбурга избивал пасынка проводом от микроволновки и сдирал кожу наждачкой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жителя Екатеринбурга приговорили к трем годам тюрьмы за избиение и истязание 12-летнего сына своей супруги. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает прокуратура Свердловской области в Telegram-канале.

С июля по август 2020 года россиянин регулярно избивал пасынка проводом от микроволновки из личной неприязни при каждом удобном случае. Однажды подросток пришел домой с временной татуировкой на руке. Тогда мужчина взял наждачную бумагу и стал сдирать ее.

Его признали виновным по части 2 статьи 117 УК России («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного») и приговорили к трем годам в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно, что жительница Магнитогорска откусила нос восьмилетнему пасынку. Женщина систематически издевалась над пасынком — избивала, а также втыкала ему в лицо и тело ручку.

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Евгения Куликова
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