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Россиянин прострелил ногу таксисту из-за «шашечек» на дороге

В Петербурге 34-летний мужчина прострелил ногу таксисту-мигранту из-за «шашечек» на дороге

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 34-летний житель Тосненского района Ленобласти прострелил ногу таксисту-мигранту из-за того, что тот устроил «шашечки» на дороге. Об этом в понедельник, 12 сентября, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, конфликт между мужчиной на черном Hyundai и уроженцем Узбекистана, управляющим грузовым такси, произошел возле дома № 139/21 на проспекте Энгельса. Первый из них, возмущенный некорректным поведением оппонента на дороге, разбил ему нос и ранил из пистолета, после чего уехал.

Пострадавший запомнил номер машины обидчика и обратился в полицию. Через полчаса автомобиль обнаружили на одной из парковок, вскоре был задержан и владелец. Правоохранители изъяли у него травматический пистолет ИЖ. По факту случившегося было возбуждено дело о хулиганстве.

Водитель такси обратился в травмпункт с травмой носа, ранами голени и бедра. Ему оказали необходимую помощь.

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Елизавета Новикова
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