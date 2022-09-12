Завязанный в узел труп змеи озадачил пользователей сети

Newsweek: мужчина нашел у себя на крыльце завязанную в узел змею

Пользователь Reddit из США нашел на крыльце своего дома завязанную в узел мертвую змею. На фотографию находки обратило внимание издание Newsweek.

На фотографии, опубликованной пользователем, виден труп змеи, который лежит на деревянном настиле. «Эта змея завязалась в узел и сдохла у меня на крыльце», — говорится в подписи к фотографии.

Снимок озадачил пользователей сети, которые стали высказывать свои теории относительно того, как рептилия могла оказаться на крыльце дома в таком виде. Некоторые предположили, что змея не могла завязаться в узел самостоятельно. Другие посчитали, что автор поста крупно задолжал кому-то, и змею подбросила мафия в качестве угрозы. Также было высказано мнение, что змею оставили недоброжелатели, чтобы наслать на мужчину порчу.

«У меня есть опыт обращения со змеями, и я могу сказать, что никогда не видел, чтобы змея сама завязалась в узел, из которого не смогла бы выпутаться. Тем более, в такой крепкий», — написал один из них. «Я слышал о том, что змеи не могут сами завязаться в такой узел. Невозможно представить, что змея сама решила сделать это, и ей хватило сил так затянуть узел. Кто-то оставил ее в таком виде», — отметил другой пользователь.

Самым правдоподобным объяснением может быть версия, согласно которой погибшая змея была заражена так называемой болезнью телец включений. Это редкое заболевание рептилий похоже на эболавирус. Оно поражает центральную нервную систему, в результате чего змея завязывается в узел и погибает. Чаще всего вирус поражает питонов и обыкновенных удавов. Если змеи случайно завязываются в узел, им очень сложно выпутаться без посторонней помощи.

Змеи с болезнью телец включений проявляли и другие странности поведения. Некоторые из них постоянно смотрели в небо и не могли перевернуться на брюшко, если оказывались на спине. Пораженные змеи также демонстрировали странные движения, например, нехарактерное покачивание головой.

Автор публикации рассказал, что живет один, и ему трудно представить, что кто-то среди ночи пришел на его крыльцо, чтобы подбросить змею. «Я не люблю змей. Я предпочитаю их не трогать. Я увидел это утром, сделал фотографию, а затем при помощи листа бумаги перенес змею в корзину и выбросил», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что змея в американском штате Колорадо приняла пару мячей для гольфа за куриные яйца, съела их и застряла в заборе. Специалисты спасли змею и обнаружили, что мячи закупорили кишечник рептилии.

