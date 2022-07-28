Змея проглотила два мяча для гольфа и застряла в заборе

Newsweek: змея приняла мячи для гольфа за яйца, проглотила их и застряла в заборе

Змея в американском штате Колорадо приняла пару мячей для гольфа за куриные яйца, съела их и застряла в заборе. Об этом сообщает Newsweek.

Сотрудники местного Центра защиты дикой природы получили сообщение о змее, которая застряла в заборе. «Такое увидишь не каждый день», — отметили в Центре. Оказалось, что сосновая змея проглотила два мяча для гольфа, лежавшие в курятнике. Она перепутала их со съедобными куриными яйцами.

Специалисты спасли змею и обнаружили, что мячи закупорили кишечник змеи. Они применили специальную технику, чтобы помочь рептилии медленно извергнуть мячи. Процесс занял около получаса.

На одной из сделанных ими фотографий видно, что на теле змеи есть видимые вздутия в двух местах. На другой — два мяча для гольфа после того, как их извлекли из змеи.

Представители Центра рассказали, что сейчас змея чувствует себя хорошо, хотя испытывает незначительные болезненные ощущения и растяжение. Они накормили голодную рептилию.

Директор Центра Тэллон Найтуокер рассказал, что, как правило, Центр рекомендует людям не разбрасывать мусор, но в данном случае мячи для гольфа намеренно поместили в курятник, чтобы они выполняли роль фальшивых яиц. Благодаря такой уловке, куры откладывают меньше яиц, так как думают, что им уже есть, что высиживать.

Сосновые змеи не ядовиты. Представители этого вида вырастают до 2,5 метров в длину. Как правило, они питаются мелкими млекопитающими, такими как мыши или белки, но могут есть птиц и их яйца. Благодаря тому, что эти змеи убивают вредоносных для посевов грызунов, сосновые змеи считаются хорошими соседями фермеров и подлежат охране.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса) очковая змея попыталась скрыться от биолога и выплюнула четыре яйца, но это ей не помогло. Кобру без труда поймали, убрали в мешок и выпустили подальше от курятника.