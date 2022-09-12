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Названа главная тема переговоров Путина и Эрдогана

Главной темой переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде станет ситуация на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящей встрече в Самарканде станет ситуация на Украине. Вопросы, которые обсудят главы государств, назвало РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства, турецкий президент намерен передать российскому лидеру сообщение о том, что Анкара продолжит прилагать посреднические усилия для остановки боевых действий и достижения устойчивого прекращения огня. Предполагается, что Эрдоган снова предложит Путину организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

Ожидается, что турецкий глава государства сделает акцент на дипломатическом решении украинского конфликта. Кроме того, темами встречи президентов могут стать возможная военная операция в Сирии и ситуация с реализацией зерновой сделки. Агентство отмечает, что Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции.

9 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган проведут переговоры по реализации «зерновой сделки» в Самарканде на следующей неделе. Он уточнил, что соглашение не обеспечивает продовольствием бедные страны, поскольку Запад нарушает договоренности.

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Виктория Кондратьева
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